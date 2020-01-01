Весы напольные Endever AURORA-601 зеленый
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Код товара: 103803
Производитель: Endever
31 декабря
31 декабря
1 390₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Материал платформы
- стекло
- Цвет
- зеленый
- Элементы питания
- AAAx3
- Размер дисплея
- 66х34 мм
- Выносной блок управления
- нет
- Максимальная нагрузка, кг
- 180
- Точность измерения, кг
- 0.1
- Автоматическое выключение
- есть
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