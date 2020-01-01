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Напольные весы
Весы напольные Beurer BG13 760.30 прозрачный

Весы напольные Beurer BG13 760.30 прозрачный

0 отзывов
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Весы напольные Beurer BG13 760.30 прозрачный
Весы напольные Beurer BG13 760.30 прозрачный
Весы напольные Beurer BG13 760.30 прозрачный
Весы напольные Beurer BG13 760.30 прозрачный
Весы напольные Beurer BG13 760.30 прозрачный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 102884
Производитель: Beurer
-23%
мало
мало
1 690₽
2 190₽
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Характеристики
Тип
электронные весы
Материал платформы
стекло
Функции
определение доли мышечной ткани, определение доли костной ткани, определение доли жировой ткани, измерение температуры воздуха, расчет ИМТ (ВМI)
Цвет
прозрачный
Синхронизация со смартфоном
нет
Элементы питания
CR2032x1 3 В
Выносной блок управления
нет
Максимальная нагрузка, кг
150
Точность измерения, кг
100
Автоматическое выключение
есть
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В сравнение
В избранное
-23%
мало
мало
1 690₽
2 190₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа