Весы напольные Beurer BG13 760.30 прозрачный
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Код товара: 102884
Производитель: Beurer
-23%
мало
мало
1 690₽
2 190₽
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Характеристики
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- Тип
- электронные весы
- Материал платформы
- стекло
- Функции
- определение доли мышечной ткани, определение доли костной ткани, определение доли жировой ткани, измерение температуры воздуха, расчет ИМТ (ВМI)
- Цвет
- прозрачный
- Синхронизация со смартфоном
- нет
- Элементы питания
- CR2032x1 3 В
- Выносной блок управления
- нет
- Максимальная нагрузка, кг
- 150
- Точность измерения, кг
- 100
- Автоматическое выключение
- есть
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