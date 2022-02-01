Весы напольные Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 белый
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Код товара: 101654
Производитель: Xiaomi
В наличии
В наличии
1 790₽
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Характеристики
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- Тип
- электронные весы
- Материал платформы
- стекло, металл
- Цвет
- белый
- Функции
- определение доли воды, определение доли мышечной ткани, определение доли костной ткани, определение доли жировой ткани, расчет ИМТ (ВМI)
- Элементы питания
- AAAx4 1.5 В
- Максимальная нагрузка, кг
- 150
- Точность измерения, кг
- 50
- Автоматическое выключение
- есть
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Вопросы и ответы
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Ш
Шуана
1 февраля 2022
Как нибудь настраивать нужно весы?или просто включили и работают
1
0 0
0
05.ru
03.02.2022 10:06:34
Добрый день! Не нужно, необходимо вставить батарейки Дополнительно можете установить приложение за контролем веса от Xiaomi
Ответить
0 0
Ш
Шуана
1 февраля 2022
Как нибудь настраивать нужно весы?или просто включили и работают
1
0
0