Пульсоксиметр Kromatech Pulse P/C-01
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Код товара: 155739
Производитель: Kromatech
Гарантия: 15 дн.
690₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- пульсоксиметр
- Отображение информации
- ЖК-экран
- Питание
- от батареек
- Тип батареек
- AAA
- Количество батареек
- 2
- Адаптер питания в комплекте
- нет
Отзывы 2
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Х
Х
Хиясбеков Шамиль Исабекович
10 февраля 2024
Р
Р
Роза
25 января 2023
Х
Хиясбеков Шамиль Исабекович
10 февраля 2024
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