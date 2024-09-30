Цифровой бесконтактный инфракрасный термометр Hoco KY-111
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Код товара: 114279
Производитель: Hoco
990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- инфракрасный
- Способ измерения
- лобный, бесконтактный
- Измерение температуры поверхности
- есть
- Время измерения
- 1 с
- Погрешность измерения
- 0.3 °C
- Память измерений
- есть
- Количество измерений в памяти
- 32
- Звуковой сигнал
- есть
- Автоотключение
- есть
- Подсветка дисплея
- есть
- Размеры
- 153x88x44 мм
- Вес
- 118 г
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