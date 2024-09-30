Ингалятор B.Well WN-118 паровой
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2 750₽
33
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- паровой ингалятор
- Насадки в комплекте
- маска взрослая
- Питание
- от сети
- Объем емкости для лекарств
- 80 мл
- Время непрерывной работы
- 7 мин
- Подробная комплектация
- - ингалятор медицинский;<br/> - маска (для ингаляций);<br/> - маска (для косметических процедур);<br/> - емкость для лекарства;<br/> - руководство по эксплуатации;<br/> - гарантийный талон.
- Ширина, см
- 9
- Высота, см
- 26
- Длина, см
- 23.5
- Вес
- 560 г
- Ширина упаковки, см
- 17
- Высота упаковки, см
- 22
- Длина упаковки, см
- 21
Отзывы 1
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Р
Р
Роза
25 января 2023
Р
Роза
25 января 2023
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