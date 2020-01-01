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Массажеры
Массажер Beurer MG149 серый

Массажер Beurer MG149 серый

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Массажер Beurer MG149 серый
Массажер Beurer MG149 серый
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Код товара: 99472
Производитель: Beurer
мало
мало
4 250₽
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Характеристики
Мощность, Вт
18
Количество режимов
2
Тип питания
от сети
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В сравнение
В избранное
мало
мало
4 250₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа