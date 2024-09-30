Массажер Beurer FM90
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Код товара: 159514
Производитель: Beurer
Гарантия: 6 мес.
11 990₽
12 590₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Массажер
- Зона массажа
- стопы
- Функции
- подогрев
- Цвет
- черный
- Вид массажа
- шиацу
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