Массажер Bradex KZ 0561
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7 990₽
95
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Массажер
- Зона массажа
- бедра, плечи, спина, руки, шея, стопы, грудная клетка
- Функции
- вибрация
- Особенности конструкции
- съемные насадки
- Комплектация
- инструкция по применению, 5 насадок, сетевой адаптер
- Цвет
- черный
- Вид массажа
- вибрационный
Отзывы 1
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Р
Р
Роза
26 января 2023
Р
Роза
26 января 2023
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