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Массажер Bradex KZ 0561

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Массажер Bradex KZ 0561
Массажер Bradex KZ 0561
Массажер Bradex KZ 0561
Массажер Bradex KZ 0561
Массажер Bradex KZ 0561
Массажер Bradex KZ 0561
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 125595
Производитель: Bradex
Гарантия: 6 мес.
5
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

7 990₽
95
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В магазинах:
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Массажер Xiaomi Meavon MV-FG-0308
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Характеристики
Тип
Массажер
Зона массажа
бедра, плечи, спина, руки, шея, стопы, грудная клетка
Функции
вибрация
Особенности конструкции
съемные насадки
Комплектация
инструкция по применению, 5 насадок, сетевой адаптер
Цвет
черный
Вид массажа
вибрационный
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

Р
Р
Роза
26 января 2023
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
Р
Роза
26 января 2023
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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7 990₽
95
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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