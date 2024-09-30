Массажная подушка Bradex KZ 0473
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Код товара: 114947
Производитель: Bradex
Гарантия: 6 мес.
2 090₽
25
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Массажер-подушка
- Зона массажа
- плечи, спина, шея
- Функции
- подогрев, автоотключение
- Особенности конструкции
- с массажными роликами
- Комплектация
- массажная подушка; адаптер для сети 220В; адаптер для работы от автомобильного прикуривателя; инструкция
- Длина сетевого шнура, м
- 1.2
- Цвет
- коричневый
- Вид массажа
- роликовый
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