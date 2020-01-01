Ролик массажный STARFIT FA-520, 15x90 cм, универсальный, черный
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Код товара: 109006
Производитель: Starfit
мало
мало
1 790₽
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завтра
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2 дня
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Характеристики
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- Тип
- механический
- Зона массажа
- ягодицы, спина, руки, шея, ноги
- Комплектация
- массажер
- Цвет
- черный
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