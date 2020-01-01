Роликовый массажер для лица Yamaguchi Face and Body 3D Roller (маленький)
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Код товара: 108112
Производитель: Yamaguchi
31 декабря
31 декабря
1 160₽
1 280₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- механический
- Зона массажа
- голова, ягодицы, спина, руки, шея, ноги
- Цвет
- серебристый
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