Массажер Beurer MG70 22Вт серый
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Код товара: 102148
Производитель: Beurer
мало
мало
4 590₽
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Характеристики
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- Тип
- ручной
- Зона массажа
- ягодицы, руки, ноги
- Функции
- инфракрасный излучатель, подогрев
- Цвет
- серый
- Вид массажа
- вибрационный
- Мощность, Вт
- 22
- Количество насадок
- 2
- Тип питания
- от сети
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