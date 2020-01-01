Массажер Medisana HM 886 белый/серый
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Код товара: 100516
Производитель: Medisana
мало
мало
2 290₽
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 6.5
- Количество режимов
- 2
- Количество насадок
- 5
- Тип питания
- от сети
- Насадки
- есть
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