Массажер Beurer MG55 20Вт белый
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Код товара: 100277
Производитель: Beurer
мало
мало
3 490₽
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Характеристики
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- Тип
- Массажер
- Зона массажа
- спина, руки, шея, ноги
- Функции
- подогрев
- Комплектация
- - массажер;<br />-три сменные насадки
- Цвет
- белый/серый
- Мощность, Вт
- 20
- Тип питания
- от сети
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