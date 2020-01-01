Фен BaByliss 6613DE
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1 740 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Фен Babyliss 6613DE является довольно функциональным и обладает техническими характеристиками, предусматривающими его профессиональное использование парикмахерами. Он оснащен мощным (2200 Вт) мотором AC, способным работать длительное время не перегреваясь.
У фена предусмотрен выбор оптимальной температуры сушки (3 режима), а также возможность выбрать скорость воздушного потока (2 режима). Оба этих параметра настраиваются отдельно друг от друга, предполагая множество вариаций для разных типов волос.
Фен Babyliss 6613DE оснащен съемным фильтром, что позволит своевременно очищать его от пыли и забившихся волос. Это поспособствует продлению эффективной эксплуатации фена. Кроме того, у фена есть функция ионизации, которая максимально снижает вредное воздействие горячего воздуха на волосы и делает их блестящими и здоровыми.
- Тип
- Фен
- Цвет
- черный
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