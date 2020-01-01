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Фен BaByliss 6613DE

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Фен BaByliss 6613DE
Фен BaByliss 6613DE
Фен BaByliss 6613DE
Фен BaByliss 6613DE
Фен BaByliss 6613DE
Фен BaByliss 6613DE
Фен BaByliss 6613DE
Фен BaByliss 6613DE
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 98455
Производитель: BaByliss
Гарантия: гарантия
нет отзывов
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5 790₽
69
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Рассрочка

1 740 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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О товаре

Фен Babyliss 6613DE является довольно функциональным и обладает техническими характеристиками, предусматривающими его профессиональное использование парикмахерами. Он оснащен мощным (2200 Вт) мотором AC, способным работать длительное время не перегреваясь.

У фена предусмотрен выбор оптимальной температуры сушки (3 режима), а также возможность выбрать скорость воздушного потока (2 режима). Оба этих параметра настраиваются отдельно друг от друга, предполагая множество вариаций для разных типов волос.

Фен Babyliss 6613DE оснащен съемным фильтром, что позволит своевременно очищать его от пыли и забившихся волос. Это поспособствует продлению эффективной эксплуатации фена. Кроме того, у фена есть функция ионизации, которая максимально снижает вредное воздействие горячего воздуха на волосы и делает их блестящими и здоровыми.

Характеристики
Тип
Фен
Цвет
черный
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5 790₽
69
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 740 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа