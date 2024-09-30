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Фен BaByliss PRO BAB6730IRE

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Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 80363
Производитель: BaByliss
Гарантия: гарантия
2 отзыва
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ДО 30.09.24

5 990₽
6 990₽
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В магазинах:
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Фен-щетка BaByliss BAB2676E
5 690₽
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Фен BaByliss Pro Tiziano BAB6310E/6310RE
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Фен BaByliss PRO BAB6710RE
5 250₽
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Фен BaByliss PRO BAB6710RE
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Фен BaByliss 6709DE
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Фен-щетка BaByliss AS960E
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Фен BaByliss PRO BAB6710RE
Фен BaByliss PRO BAB6710RE
5 250₽
О товаре

Профессиональный фен BaByliss PRO BAB6730IRE Prodigio ionic - мощный и производительный инструмент для настоящих профессионалов! Уникальная технология ионизации поможет придать вашим волосам здоровый блеск и сияние.

Новый дизайн и эргономика ручки позволит уменьшить мышечную нагрузку.Также в комплект поставки BaByliss PRO Prodigio ionic входят два концентратора с эффектом Venturi, увеличивающим мощность на 20%.

С BaByliss PRO Prodigio ionic вы достигните высочайших результатов, достойных настоящих профессионалов! При желании, вы можете приобрести диффузор для фена для создания объемной укладки. Фен изготовлен на фабрике в Италии, что является гарантией высочайшего качества.

Характеристики
Тип
Фен
Цвет
черный
Дополнительная информация
2 концентратора, Размеры, мм 225х270х85
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5 990₽
6 990₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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