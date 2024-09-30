Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
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Профессиональный фен BaByliss PRO BAB6730IRE Prodigio ionic - мощный и производительный инструмент для настоящих профессионалов! Уникальная технология ионизации поможет придать вашим волосам здоровый блеск и сияние.
Новый дизайн и эргономика ручки позволит уменьшить мышечную нагрузку.Также в комплект поставки BaByliss PRO Prodigio ionic входят два концентратора с эффектом Venturi, увеличивающим мощность на 20%.
С BaByliss PRO Prodigio ionic вы достигните высочайших результатов, достойных настоящих профессионалов! При желании, вы можете приобрести диффузор для фена для создания объемной укладки. Фен изготовлен на фабрике в Италии, что является гарантией высочайшего качества.
- Тип
- Фен
- Цвет
- черный
- Дополнительная информация
- 2 концентратора, Размеры, мм 225х270х85
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