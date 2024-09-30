Фен BaByliss PRO BAB6710RE
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Фен BaByliss PRO BAB6710RE
Долговечный и высокопроизводительный фен, сделанный в Италии, с AC мотором - Инструмент, который быстро станет для вас незаменимым! Для сушки всей массы волос достаточно всего 5 минут. Благодаря высокому качеству, этот фен может служить без перебоев в работе очень долго. Исключительно высокие показатели сушки (количество испаряемой влаги составляет 6 граммов в минуту) являются доказательством высокой эффективности, в сочетании с еще четырьмя характеристиками: скоростью воздушного потока, объемом выдуваемого воздуха, давлением и температурой нагрева. Волосы полностью сухие за 5 минут, что означает экономию электроэнергии и времени. А поскольку фен прослужит долго, энергосбережения будут значительными.
Технологии фена BaByliss BAB6710RE:
- Конструкция крыльчатки предотвращает запутывание волос при попадании в фен.
- Прямая насадка прекрасно подходит для вытягивания волос сверху вниз благодаря идеальному давлению воздуха на волосы.
- Скошенная насадка подходит для создания более объемных укладок, ее слегка диагональная форма идеально сочетается с формой брашинга. А эффект Вентури позволяет увеличить мощность воздушного потока на 20%.
- Кнопка моментального охлаждения для идеальной и долговечной укладки.
- Эксклюзивная эргономичная форма ручки специально разработана с учетом формы руки для снятия напряжения с мышц и суставов, что позволяет предотвратить развитие профессиональных заболеваний у парикмахеров.
- Форма передней части корпуса подходит для накидывания пряди во время укладки.
- Тип
- Фен
- Цвет
- черный
- Дополнительная информация
- 2 насадки-концентратора
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.