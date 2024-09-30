Фен BaByliss BAB6510IRE Caruso Ionic
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Byliss PRO Caruso ionic BAB6510IRE - мощный (2400 Вт!) и производительный инструмент для настоящих профессионалов, абсолютный хит продаж с момента своего выхода на рынок.
- Он сочетает в себе оптимальное соотношение цена-качество: очень высокая мощность, наличие ионизатора, низкая цена и долгий срок службы.
- Уникальная технология ионизации поможет придать вашим волосам здоровый блеск и сияние.
- Генератор ионов производит миллионы отрицательно заряженных ионов, уменьшающих образование статического напряжения на поверхности волос. Благодаря ионной технологии, волосы становятся гладкими, блестящими, укладка становится легче и дольше сохраняется результат.
- Новый дизайн и эргономика ручки позволит уменьшить мышечную нагрузку.
- В комплект поставки входят два концентратора с эффектом Venturi, увеличивающим мощность на 20%.
- Тип
- Фен
- Цвет
- черный
- Дополнительная информация
- 2 концентратора; скорость воздушного потока 128 км/ч
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