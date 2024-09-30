Фен BaByliss BAB6520RE Caruso
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5 490₽
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Фен BaByliss PRO Caruso BAB6520RE невероятно мощный, стильный и эргономичный. Он создан для настоящих профессионалов парикмахерского искусства!
- Мощный и долговечный мотор 2400 Вт обеспечивает высокую скорость потока воздуха 128 км/ч.
- Два концентратора с эффектом Venturi позволяют увеличить мощность воздушного потока на 20%. Сопла имеют размеры 6 мм х 60 мм и 6 мм х 75 мм. С такими насадками высушить волосы можно еще быстрее и эффективнее.
- Простая регулировка температурного и скоростного режима.
- Функция моментального охлаждения воздуха. Ее используют для лучшей фиксации готового локона.
- Петелька на ручке предусмотрена для хранения прибора в подвешенном состоянии.
- Простой уход за прибором. Съемный фильтр легко можно почистить от пыли и волос.
Характеристики
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- Тип
- Фен
- Цвет
- черный
- Дополнительная информация
- 2 концентратора
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 94
28 октября 2022
Подскажите, пожалуйста, скорость воздушного потока именно этой модели
1
0 0
Г
Гость 69
29.10.2022 15:03:22
Гость 94, Добрый день! скорость потока воздуха: 128 км/ч
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0 0
Г
Гость 94
28 октября 2022
Подскажите, пожалуйста, скорость воздушного потока именно этой модели
1
0
0