Фен BaByliss Tiziano BAB6330RE

BaByliss PRO Tiziano BAB6330RE создан для настоящих профессионалов своего дела. Мощный, компактный и долговечный – фен справится со своими задачами на отлично.
- Несмотря на высокую мощность 2300 Вт фен обладает минимальным уровнем шума во время работы. Поэтому его использование комфортно не только дома, но и в салоне.
- Скорость воздушного потока достигает 113 км/ч. А при использовании одной из двух насадок (входят в комплект), например с эффектом Venturi, она увеличивается на 20%. А значит с концентраторами можно еще быстрее высушить волосы или сделать аккуратную укладку.
- Функция моментальной подачи холодного воздуха включается простым нажатием кнопки и предназначена для лучшей фиксации готовых локонов.
- Шнур длиной 3 метра не ограничивает мастера в передвижении и действиях, позволяя выбирать оптимальное положение фена для сушки и укладки волос.
- Воздушный фильтр снимается, поэтому очистить его от загрязнений просто.
- Выполнен из качественных ударопрочных материалов, что обеспечивает долгий срок службы прибора.