Фен BaByliss Pro Tiziano BAB6310E/6310RE
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Фен-щетка BaByliss Midnight Luxe AS84PE имеет мощность 800 Вт поможет вам как увеличить объем волос и придать им требуемую форму, так и обеспечить сушку и укладку одновременно. при помощи горячего воздух, проходящего по всей поверхности щетки.
Также предусмотрена подача холодного воздуха для фиксации прически. Щетка имеет турмалиново-керамическое покрытие и применяется на волосах разной длины.
- Тип
- Фен
- Цвет
- черный
- Дополнительная информация
- дополнительная насадка-концентратор
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