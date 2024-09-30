Фен-щетка BaByliss PRO BAB2620E
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4 650₽
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В магазинах:
мало
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О товаре
BaByliss PRO BAB2620E - сушите и одновременно укладывайте волосы с помощью профессиональной щетки-фена. Создавайте прически быстро, легко и просто.
- Разные варианты причесок. Вы можете выпрямлять или создавать волнообразные локоны, а также придавать объем у корней. Горячий воздух проходит по всей поверхности расчески, обеспечивая волосам моментальную сушку и укладку.
- Щетка удобна в использовании на волосах разной длины. Ее диаметр составляет 34 мм.
- Гибкие щетинки с безопасными кончиками.
- Щетка оснащена изолирующим наконечником, который всегда остается холодным.
- Эргономичная ручка позволяет комфортно пользоваться феном даже на протяжении долгого времени.
- Вращающийся шнур во время работы не запутается и не перегнется.
Характеристики
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- Тип
- Фен-щетка
- Цвет
- синий
- Дополнительная информация
- прохладный наконечник
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