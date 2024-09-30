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Фен-щетка BaByliss PRO BAB2620E

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Фен-щетка BaByliss PRO BAB2620E
Фен-щетка BaByliss PRO BAB2620E
Фен-щетка BaByliss PRO BAB2620E
Фен-щетка BaByliss PRO BAB2620E
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
1 отзыв
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Код товара: 42759
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

4 650₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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О товаре

BaByliss PRO BAB2620E - сушите и одновременно укладывайте волосы с помощью профессиональной щетки-фена. Создавайте прически быстро, легко и просто.

  • Разные варианты причесок. Вы можете выпрямлять или создавать волнообразные локоны, а также придавать объем у корней. Горячий воздух проходит по всей поверхности расчески, обеспечивая волосам моментальную сушку и укладку.
  • Щетка удобна в использовании на волосах разной длины. Ее диаметр составляет 34 мм.
  • Гибкие щетинки с безопасными кончиками.
  • Щетка оснащена изолирующим наконечником, который всегда остается холодным.
  • Эргономичная ручка позволяет комфортно пользоваться феном даже на протяжении долгого времени.
  • Вращающийся шнур во время работы не запутается и не перегнется.
Характеристики
Тип
Фен-щетка
Цвет
синий
Дополнительная информация
прохладный наконечник
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4 650₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа