Фен Hairway Sapphire Ionic 1900-2100W A011

О товаре

Универсальный фен Hairway Sapphire Ionic обладает мощностью в 2100Вт и выполнен в стильном серебристом цвете. Является отличным выбором как для домашнего использования, так и для активной эксплуатации в условиях парикмахерского салона.

Его преимущества: передняя решетка покрыта керамическим слоем, присутствует генератор ионов – главный борец за впечатляющий блеск волос, возможность регуляции скоростного режима, определение температуры воздушного потока, улучшенная двумя дополнительными насадками комплектация, чтобы даже сложная укладка была по плечу.

Фен оснащен также кнопкой, позволяющей быстро охладить поток горячего воздуха. Она необходима, чтобы без лишних косметических средств зафиксировать результат укладки. Прибор также оборудован мотором переменного тока.