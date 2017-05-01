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Фен BaByliss BAB5510E

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Фен BaByliss BAB5510E
Фен BaByliss BAB5510E
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Фото товара
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Код товара: 217
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
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3 990₽
47
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Фен BaByliss 6709DE
Фен BaByliss 6709DE
4 550₽
О товаре

Фен BaByliss Pro BamBino BAB5510E порадует своего обладателя наличием 2 температурных и скоростных режимов, позволяющих подобрать наиболее щадящий в соответствии с вашим типом волос. Все элементы управления компактно и весьма удобно расположены на ручке прибора. Длинный 1.8-метровый сетевой шнур не будет спутываться в процессе использования фена, тем самым ограничивая ваши движения.

В модели BaByliss Pro BamBino BAB5510E реализована технология защиты от перегрева, препятствующая внезапному выходу из строя в результате длительной работы. С помощью насадки-концентратора вам не составит труда придать волосам желаемый объем. Прочная петля для подвешивания гарантирует компактное хранение в ванной комнате.

Характеристики
Мощность, Вт
1200
Количество режимов
2
Количество температурных режимов
2
Особенности
защита от перегрева, петля для подвешивания, съемный фильтр
Длина сетевого шнура, м
1.8
Насадки
концентратор, диффузор
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3 990₽
47
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Рассрочка

В рассрочку за 1 200 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 4 магазинах

бесплатно,

в 4 магазинах

Доставка

бесплатно,

завтра

Нашли дешевле?