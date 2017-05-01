в рассрочку
Фен BaByliss BAB5510E
Самовывоз
бесплатно,в 4 магазинах
бесплатно,в 4 магазинах
Доставка
бесплатно,
завтра
Фен BaByliss Pro BamBino BAB5510E порадует своего обладателя наличием 2 температурных и скоростных режимов, позволяющих подобрать наиболее щадящий в соответствии с вашим типом волос. Все элементы управления компактно и весьма удобно расположены на ручке прибора. Длинный 1.8-метровый сетевой шнур не будет спутываться в процессе использования фена, тем самым ограничивая ваши движения.
В модели BaByliss Pro BamBino BAB5510E реализована технология защиты от перегрева, препятствующая внезапному выходу из строя в результате длительной работы. С помощью насадки-концентратора вам не составит труда придать волосам желаемый объем. Прочная петля для подвешивания гарантирует компактное хранение в ванной комнате.
- Мощность, Вт
- 1200
- Количество режимов
- 2
- Количество температурных режимов
- 2
- Особенности
- защита от перегрева, петля для подвешивания, съемный фильтр
- Длина сетевого шнура, м
- 1.8
- Насадки
- концентратор, диффузор
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.