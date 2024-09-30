Фен-щетка BaByliss BAB2676E

О товаре

Сушите и одновременно укладывайте волосы с помощью профессиональной фен-щётки BaByliss PRO Titanium Tourmaline. Создавайте прически быстро, легко и просто. Разные варианты причесок. Вы можете выпрямлять или создавать волнообразные локоны, а также придавать объем у корней. Горячий воздух проходит по всей поверхности расчески, обеспечивая волосам моментальную сушку и укладку.

Технологии BaByliss PRO BAB2676TTE:

Покрытие щетки титаново-турмалиновое, что гарантирует долгий срок службы прибора. Щетка удобна в использовании на волосах разной длины. Ее диаметр составляет 32 мм. 2 температурных режима и скорости. Выбирайте нужный в зависимости от типа волос. Гибкие щетинки с безопасными кончиками, покрытыми эпоксидной смолой.

Щетка оснащена изолирующим наконечником, который всегда остается холодным. Эргономичная ручка позволяет комфортно пользоваться феном даже на протяжении долгого времени. Вращающийся шнур во время работы не запутается и не перегнется.