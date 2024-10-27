в рассрочку
Фен Xiaomi Mi Water Ionic Hair Dryer H500 EU
Самовывоз
бесплатно,в 3 магазинах
бесплатно,в 3 магазинах
Доставка
бесплатно,
сегодня
Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 предназначен для высушивания волос и создания укладок. Благодаря компактному размеру устройство с легкостью поместится в ящике туалетного столика или чемодане.
Модель оснащена мощным двигателем постоянного тока и турбинными лопастями крыловидной формы. Максимальная скорость создаваемого устройством воздушного потока составляет 20 м/cек.
Особенностью фена является технология ионизации. Это помогает сохранять волосы увлажненными и предотвращает появление секущихся кончиков.
Устройство оборудовано магнитной насадкой для концентрирования потока воздуха, которую можно при необходимости вращать на 360°. Деталь двухслойная, что снижает риск рассеивания тепла и повышает эффективность термической обработки волос.
Благодаря уменьшенному сопротивлению воздушному потоку модель имеет пониженный уровень шума. Выбирать один из трех режимов нагрева и регулировать мощность фена Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 можно с помощью специальных переключателей на рукоятке.
- Мощность, Вт
- 1800
- Количество температурных режимов
- 3
- Особенности
- защита от перегрева
- Длина сетевого шнура, м
- 1.7
- Насадки
- концентратор