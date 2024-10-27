Фен Xiaomi Mi Water Ionic Hair Dryer H500 EU

О товаре

Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 предназначен для высушивания волос и создания укладок. Благодаря компактному размеру устройство с легкостью поместится в ящике туалетного столика или чемодане.

Модель оснащена мощным двигателем постоянного тока и турбинными лопастями крыловидной формы. Максимальная скорость создаваемого устройством воздушного потока составляет 20 м/cек.

Особенностью фена является технология ионизации. Это помогает сохранять волосы увлажненными и предотвращает появление секущихся кончиков.

Устройство оборудовано магнитной насадкой для концентрирования потока воздуха, которую можно при необходимости вращать на 360°. Деталь двухслойная, что снижает риск рассеивания тепла и повышает эффективность термической обработки волос.

Благодаря уменьшенному сопротивлению воздушному потоку модель имеет пониженный уровень шума. Выбирать один из трех режимов нагрева и регулировать мощность фена Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 можно с помощью специальных переключателей на рукоятке.