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Фен Xiaomi Mi Water Ionic Hair Dryer H500 EU

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Фен Xiaomi Mi Water Ionic Hair Dryer H500 EU
Фен Xiaomi Mi Water Ionic Hair Dryer H500 EU
Фен Xiaomi Mi Water Ionic Hair Dryer H500 EU
Фен Xiaomi Mi Water Ionic Hair Dryer H500 EU
Фен Xiaomi Mi Water Ionic Hair Dryer H500 EU
Фен Xiaomi Mi Water Ionic Hair Dryer H500 EU
Фен Xiaomi Mi Water Ionic Hair Dryer H500 EU
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
2
вопроса
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Код товара: 189062
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 12 мес.
5
1 отзыв
2
вопроса
5 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 1 800 ₽

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О товаре

Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 предназначен для высушивания волос и создания укладок. Благодаря компактному размеру устройство с легкостью поместится в ящике туалетного столика или чемодане.

Модель оснащена мощным двигателем постоянного тока и турбинными лопастями крыловидной формы. Максимальная скорость создаваемого устройством воздушного потока составляет 20 м/cек.

Особенностью фена является технология ионизации. Это помогает сохранять волосы увлажненными и предотвращает появление секущихся кончиков.

Устройство оборудовано магнитной насадкой для концентрирования потока воздуха, которую можно при необходимости вращать на 360°. Деталь двухслойная, что снижает риск рассеивания тепла и повышает эффективность термической обработки волос.

Благодаря уменьшенному сопротивлению воздушному потоку модель имеет пониженный уровень шума. Выбирать один из трех режимов нагрева и регулировать мощность фена Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500  можно с помощью специальных переключателей на рукоятке.

Характеристики
Мощность, Вт
1800
Количество температурных режимов
3
Особенности
защита от перегрева
Длина сетевого шнура, м
1.7
Насадки
концентратор
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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И
И
Индира
27 октября 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Отличный фен , в пользовании почти год Работает отлично
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0 0
И
Индира
27 октября 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Отличный фен , в пользовании почти год Работает отлично
Ответить
0
0
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Вопросы и ответы
З
Зайнаб
3 марта 2024
Вместо китайской вилки обычную не льзя поставить или возможно поменять как-то эту вилку
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0 0
Г
Гость 67
19 декабря 2023
Здравствуйте. Есть в наличии? И если есть то где
2 Ответить
0 0
0
05.ru
21.12.2023 14:47:26
Здравствуйте! Обратитесь к нам на WhatsUp по номеру +7 872 251-51-51 или по номеру горячей линии 8 (800) 511-05-05. Вас подробно проконсультируют по наличию товара
Ответить
0 0
0
05.ru
21.12.2023 14:48:02
Здравствуйте! Обратитесь к нам на WhatsUp по номеру +7 872 251-51-51 или по номеру горячей линии 8 (800) 511-05-05. Вас подробно проконсультируют по наличию товара
Ответить
0 0
З
Зайнаб
3 марта 2024
Вместо китайской вилки обычную не льзя поставить или возможно поменять как-то эту вилку
Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
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