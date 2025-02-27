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Фен Philips BHD500/00 5000 Series

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Фен Philips BHD500/00 5000 Series
Фен Philips BHD500/00 5000 Series
Фен Philips BHD500/00 5000 Series
Фен Philips BHD500/00 5000 Series
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 187372
Производитель: Philips
Гарантия: гарантия
нет отзывов
1
вопрос
4 590₽
55
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Фен BaByliss BAB5510E
3 990₽
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1 200₽

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Фен BaByliss BAB5510E
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Фен-щетка BaByliss PRO BAB2676TTE
4 690₽
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1 410₽

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Фен-щетка BaByliss PRO BAB2676TTE
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Фен BaByliss PRO BAB6710RE
4 990₽
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1 500₽

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Фен BaByliss PRO BAB6710RE
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Фен BaByliss BAB6600RE
4 690₽
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1 410₽

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Фен BaByliss BAB6600RE
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Фен BaByliss 6709DE
4 550₽
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1 370₽

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Фен BaByliss 6709DE
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Фен BaByliss 6704E
3 990₽
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1 200₽

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Фен BaByliss 6704E
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Фен-щетка BaByliss AS960E
4 990₽
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1 500₽

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Фен-щетка BaByliss AS960E
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Фен BaByliss D570DE
3 750₽
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1 130₽

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Фен BaByliss D570DE
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Фен BaByliss D566E
5 250₽
1 580₽

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Фен BaByliss D566E
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Фен Panasonic EH-NE65-K865
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Фен Panasonic EH-NE65-K865
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Фен Panasonic EH-ND64-P865
4 290₽
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Фен Braun HD 350
3 990₽
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Фен Braun HD 350
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Фен-щетка BaByliss Midnight Luxe AS84PE
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Фен-щетка BaByliss Midnight Luxe AS84PE
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Фен BaByliss BAB5510E
Фен BaByliss BAB5510E
3 990₽
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О товаре

Фен Philips BHD500/00 - мощное (2100 Вт) устройство для быстрой сушки и укладки, которое не повредит ваши волосы. В основе – фирменная технология ThermoShield, обеспечивающая надёжную защиту от перегрева. Встроенный датчик постоянно контролирует температуру и снижает её по мере необходимости. Результат – никакой сухости и ломкости!

ШЕСТЬ РЕЖИМОВ И НЕ ТОЛЬКО. К вашим услугам три уровня нагрева и два – скорости, так что вы без труда подберёте вариант в зависимости от стоящей задачи и вашего типа волос. Функция ионизации упростит процесс: она нейтрализует статическое электричество, сделает пряди более послушными и придаст им красивый здоровый блеск. За одну сушку генерируется до 40 млн отрицательно заряженных частиц! Кнопка подачи прохладного воздуха поможет закрепить укладку.

ПОЛЕЗНЫЙ АКСЕССУАР. В комплекте – 14-миллиметровая насадка-концентратор. Он делает поток более узким, так что вы без труда направите его туда, куда нужно, проработаете отдельные элементы, придадите волосам прикорневой объём.

ПРОДУМАННЫЕ ДЕТАЛИ. Фен оснащён шнуром длиной 1,8 м – его вполне хватит для свободы движений. Петелька позволит повесить прибор на крючок рядом с тем местом, где вы чаще всего занимаетесь волосами, например, в ванной комнате.

Характеристики
Мощность, Вт
2100
Количество режимов
6
Количество температурных режимов
3
Особенности
петля для подвешивания, защита от перегрева
Длина сетевого шнура, м
1.8
Насадки
концентратор
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Вопросы и ответы
Г
Гость 31
27 февраля 2025
Здравствуйте, есть в наличии и в каких цветах ? Где вы находитесь ?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
03.03.2025 13:29:35
Есть в наличии в белом цвете. Есть и черного цвета фен от этой фирмы, но модель другая. В Махачкале на Шамиля,5 или в Дербенте на Сальмана 69д, так же в Хасавюрте (мах шоссе)
Ответить
0 0
Г
Гость 31
27 февраля 2025
Здравствуйте, есть в наличии и в каких цветах ? Где вы находитесь ?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
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4 590₽
55
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бесплатно,

в 5 магазинах

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