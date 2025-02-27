Фен Philips BHD500/00 5000 Series

О товаре

Фен Philips BHD500/00 - мощное (2100 Вт) устройство для быстрой сушки и укладки, которое не повредит ваши волосы. В основе – фирменная технология ThermoShield, обеспечивающая надёжную защиту от перегрева. Встроенный датчик постоянно контролирует температуру и снижает её по мере необходимости. Результат – никакой сухости и ломкости!

ШЕСТЬ РЕЖИМОВ И НЕ ТОЛЬКО. К вашим услугам три уровня нагрева и два – скорости, так что вы без труда подберёте вариант в зависимости от стоящей задачи и вашего типа волос. Функция ионизации упростит процесс: она нейтрализует статическое электричество, сделает пряди более послушными и придаст им красивый здоровый блеск. За одну сушку генерируется до 40 млн отрицательно заряженных частиц! Кнопка подачи прохладного воздуха поможет закрепить укладку.

ПОЛЕЗНЫЙ АКСЕССУАР. В комплекте – 14-миллиметровая насадка-концентратор. Он делает поток более узким, так что вы без труда направите его туда, куда нужно, проработаете отдельные элементы, придадите волосам прикорневой объём.

ПРОДУМАННЫЕ ДЕТАЛИ. Фен оснащён шнуром длиной 1,8 м – его вполне хватит для свободы движений. Петелька позволит повесить прибор на крючок рядом с тем местом, где вы чаще всего занимаетесь волосами, например, в ванной комнате.