Фен Braun HD 710 Satin Hair 7
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4 590₽
55
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О товаре
Фен Braun Satin Hair 7 HD 710 позволяет быстро и эффективно сушить волосы без риска повреждения.
- Потребляемая мощность устройства составляет 2200 Вт, что делает его конкурентом для многих профессиональных моделей.
- Здоровую укладку обеспечивает функция ионизации, которая снимет статическое электричество и защитит от обезвоживания.
- Технология Satin Protect восстанавливает баланс влаги в структуре волос, делая их более живыми.
- Специальный фильтр предотвращает прибор от засора за счет наклона в 20 градусов.
- В фене Braun Satin Hair 7 HD 710 используется функция калибровки лопастей, которая позволяет равномерно распределять тепло.
- В комплект фена входят две насадки: концентратор и диффузор. Удобный сетевой кабель длиной 2 метра позволит вам комфортно сушить волосы даже вдали от розетки.
- При необходимости можно включить подачу холодного воздуха и сделать результат укладки более стойким.
- Регулировать температуру можно с помощью четырех режимов работы, подходящих вашему типу волос.
Характеристики
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- Тип
- Фен
- Цвет
- черный
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 15
7 марта 2024
Здравствуйте. Подскажите производство данного фена, пожалуйста
0 0
Г
Гость 15
7 марта 2024
Здравствуйте. Подскажите производство данного фена, пожалуйста
0
0