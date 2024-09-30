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Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300

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Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
3 отзыва
1
вопрос
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Код товара: 165934
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 12 мес.
5
3 отзыва
1
вопрос

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Фен Hairway Sapphire Ionic 1900-2100W A011
2 690₽
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Фен Hairway Sapphire Ionic 1900-2100W A011
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Фен-щетка BaByliss AS82E
3 190₽
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Фен-щетка BaByliss AS82E
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Фен BaByliss D563DE
3 190₽
3 890₽
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Фен BaByliss D563DE
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Фен Philips BHD501/00
2 990₽
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Фен Philips BHD501/00
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Фен Philips BHD340
2 790₽
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Фен Deerma F2
2 290₽
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Фен Dewal Beauty Comfort HD1004
2 850₽
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Фен Redmond RF-536
2 990₽
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Фен Hairway Raiden A030
2 190₽
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Фен Philips BHD351/10
2 790₽
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Фен Philips BHD351/10
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Фен Hairway Bora A031
2 190₽
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Фен-щетка Hairway Desire A032
2 490₽
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Фен Panasonic EH-ND21-P685
2 290₽
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Фен Panasonic EH-ND21-P685
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Фен Mijia H300 CMJ01ZHM
2 190₽
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Фен GA.MA Bloom Eleganza Ion (GH1802)
2 990₽
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Фен GA.MA Bloom Eleganza Ion (GH1802)
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Фен Harizma Venice
2 690₽
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Фен Redmond RF-532
2 590₽
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Фен Philips BHD340
Фен Philips BHD340
2 790₽
О товаре

Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 – компактный прибор в прочном корпусе белого цвета. Особая конструкция лопастей снижает потери мощности и увеличивает скорость потока воздуха. А мощный двигатель способствует максимальной эффективности сушки волос по всей длине.

Данная модель оснащена 3 температурными режимами и 2 скоростями воздушного потока. Встроенный генератор отрицательно заряженных ионов устраняет статическое электричество и благоприятно воздействует на структуру волос.

Среди других особенностей отмечаются насадка-концентратор, режим подачи холодного воздуха и технология защиты от перегрева.

Характеристики
Тип
Фен
Цвет
белый
Дополнительная информация
внутренняя подсветка
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Отзывы 3
5
3 отзыва
Общий рейтинг
3 отзыва