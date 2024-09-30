Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300
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Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 – компактный прибор в прочном корпусе белого цвета. Особая конструкция лопастей снижает потери мощности и увеличивает скорость потока воздуха. А мощный двигатель способствует максимальной эффективности сушки волос по всей длине.
Данная модель оснащена 3 температурными режимами и 2 скоростями воздушного потока. Встроенный генератор отрицательно заряженных ионов устраняет статическое электричество и благоприятно воздействует на структуру волос.
Среди других особенностей отмечаются насадка-концентратор, режим подачи холодного воздуха и технология защиты от перегрева.
- Тип
- Фен
- Цвет
- белый
- Дополнительная информация
- внутренняя подсветка