Фен-щетка BaByliss PRO BAB2770E
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Фен-щетка BaByliss PRO ВАВ2770Е
С помощью фен-щетки ВАВ2770Е появилась возможность создавать непревзойденный объем и моделировать укладку волос легко и непринужденно.
Функция ионизации помогает избавиться от статического электричества и разгладить волосы. Насадка-брашинг диаметром 50 миллиметров идеально подходит для сушки и укладки длинных волос, а насадка диаметром 40 - для укладки коротких волос и челки.
- Тип
- Фен-щетка
- Цвет
- черный
- Дополнительная информация
- щетинки из полиамида с напайками, двустороннее вращение
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