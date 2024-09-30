Фен BaByliss D566E
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Код товара: 162572
Производитель: BaByliss
Гарантия: гарантия
5 290₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Фен Babyliss D566E оснащен эргономичной ручкой с удобным и надежным хватом.
- Конструкция дополнена съемным фильтром. В процессе работы используются три температурных режима и две скорости воздушной струи.
- Модель надежно защищена от перегрева.
- Для более практичного хранения предназначена петелька на корпусе.
Характеристики
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- Тип
- Фен
- Цвет
- черный
- Дополнительная информация
- DC мотор, легкий вес
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