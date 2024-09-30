Фен BaByliss D572DE
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Фен BaByliss D572DE представляет собой быстрый и мощный прибор, с которым сушка волос превратится в любимое занятие. Результат использования этого устройства удивит пользователя, который получит волосы, сохранившие естественный блеск. Мощность прибора соответствует 2200 Вт, благодаря чему возможна его работа на двух скоростях.
- Тип
- Фен
- Цвет
- черный
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