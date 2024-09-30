Фен BaByliss D563DE
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Фен BaByliss D563DE представляет собой быстрый, легкий и мощный прибор, с которым сушка волос превратится в любимое занятие. Результат использования этого устройства удивит пользователя, который получит волосы, сохранившие естественный блеск.
Мощность прибора соответствует 2100 Вт, благодаря чему возможна его работа на двух скоростях при поддержке трех режимов нагрева. Регулировка этих параметров происходит независимо благодаря наличию двух отдельных переключателей. Это позволит адаптировать работу устройства к природе волос пользователя.
В комплекте предусмотрены две насадки, используемые для укладки: это тонкая насадка-концентратор и насадка-диффузор.
Фиксация укладки происходит при нажатии на специальную кнопку, расположенную над основными переключателями. Для подключения модель использует шнур длиной 1.95 м, который не мешает движениям. Задний фильтр можно снять, чтобы быстро его почистить, позволив фену выполнять эффективно свою работу.
- Тип
- Фен
- Цвет
- черный
- Дополнительная информация
- DC мотор
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