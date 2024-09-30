Фен-щетка BaByliss AS200E
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Фен-щетка Babyliss AS200E создан для использования дома или в профессиональном салоне. С помощью устройства можно сделать праздничную или повседневную прическу, а также за короткое время высушить и уложить волосы любой длины.
- Модель оснащена двигателем мощностью 1000 Вт, что обеспечивает высокую скорость работы.
- В комплекте есть насадка, посредством которой можно выпрямить волосы.
- Для создания локонов оптимального диаметра применяются специальные вращающиеся щетки.
- Модель Babyliss AS200E имеет функцию «Ионизация». Это защищает волосы от повреждений, ломкости и расслоения.
- Концентратор, который есть в комплекте, направляет поток воздуха на определенную прядь. Благодаря этому удобно делать укладку, в том числе придавать объем в прикорневой зоне.
- Зафиксировать прическу можно посредством функции «Холодный обдув».
- Выбирать оптимальный для пользователя режим удобно с помощью специальных переключателей, которые расположены в зоне досягаемости пальца.
- Тип
- Фен-щетка
- Цвет
- черный
- Дополнительная информация
- Диаметр щетки 20 мм, 50 мм
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