Фен-щетка BaByliss AS950E
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Фен-щетка BaByliss AS950E предназначена для быстрой укладки. Модель выполнена в фиолетовом корпусе с золотистой насадкой-щеткой. Особенность устройства во вращательных движениях щетки, что облегчает процесс укладки, позволяя делать меньше движений рукой.
Быстрый результат достигается за счет горячего потока воздуха, который обдувает пряди, фиксируя их в нужном положении. В комплекте предусмотрено две насадки-щетки диаметром 40 мм и 50 мм, что делает устройство более функциональным. Керамическое покрытие рабочей поверхности, а также мягкая щетина обеспечивает бережный контакт с волосами.
Обладая мощностью 650 Вт, фен поддерживает 3 температурных режима и 2 скорости потока воздуха. Это позволяет настроить прибор в зависимости от типа волос и желаемого результата. Щетка может вращаться в двух направлениях, поэтому фен удобен для выполнения разных причесок. Горячий воздух, выходя из отверстий щетки, распределяется равномерно по всей длине волос, что способствует быстрой сушке. Встроенный генератор ионов насыщает волосы, выравнивая их и наделяя блеском.
- Тип
- Фен-щетка
- Цвет
- фиолетовый
- Дополнительная информация
- вращение в двух направлениях
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