Фен-щетка BaByliss AS950E

быстрая доставка продуктов

доставка за 30 минут

доставка продуктов

Каспийск

махачкала

За 30 минут
Сыр Виноград Молоко

Каспийск

махачкала

Сыр Виноград Молоко
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
PhilipsXiaomiSamsungHIPERSonyApple
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Acer
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGPhilipsXiaomiSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
Sony
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDysonPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Подарочные сертификаты
Футболки
Шопперы
Открытки
Подарочные наборы
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
SonyApple
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Звонки
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Фен-щетка BaByliss AS950E

Наведите на фотографию для увеличения
Фен-щетка BaByliss AS950E
Фен-щетка BaByliss AS950E
Фен-щетка BaByliss AS950E
Фен-щетка BaByliss AS950E
Фен-щетка BaByliss AS950E
Фен-щетка BaByliss AS950E
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 152591
Производитель: BaByliss
Гарантия: гарантия
нет отзывов
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

6 490₽
7 650₽
67
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
68
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен-щетка BaByliss BAB2676E
5 690₽
68
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен-щетка BaByliss BAB2676E
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
68
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен BaByliss Pro Tiziano BAB6310E/6310RE
5 690₽
68
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен BaByliss Pro Tiziano BAB6310E/6310RE
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
63
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен BaByliss PRO BAB6710RE
5 250₽
63
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен BaByliss PRO BAB6710RE
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
5 990₽
6 990₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен BaByliss 5337PRE
5 490₽
5 990₽
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен BaByliss 5337PRE
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен Solis Fast Dry 381
5 990₽
6 590₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен Solis Fast Dry 381
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
87
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен-щетка BaByliss AS773E
7 290₽
87
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен-щетка BaByliss AS773E
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
62
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен Panasonic EH-NE83
6 990₽
62
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен Panasonic EH-NE83
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
83
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен BaByliss D773DE
6 990₽
83
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен BaByliss D773DE
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
82
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен-щетка BaByliss AS200ROE
6 890₽
82
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен-щетка BaByliss AS200ROE
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
83
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен-щетка BaByliss AS250E
6 990₽
83
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен-щетка BaByliss AS250E
68
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен-щетка BaByliss BAB2676E
Фен-щетка BaByliss BAB2676E
5 690₽
68
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен BaByliss Pro Tiziano BAB6310E/6310RE
Фен BaByliss Pro Tiziano BAB6310E/6310RE
5 690₽
Фен BaByliss BAB6520RE Caruso
Фен BaByliss BAB6520RE Caruso
5 490₽
Фен BaByliss BAB6510IRE
Фен BaByliss BAB6510IRE
5 990₽
63
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фен BaByliss PRO BAB6710RE
Фен BaByliss PRO BAB6710RE
5 250₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
15%
Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
5 990₽
6 990₽
О товаре

Фен-щетка BaByliss AS950E предназначена для быстрой укладки. Модель выполнена в фиолетовом корпусе с золотистой насадкой-щеткой. Особенность устройства во вращательных движениях щетки, что облегчает процесс укладки, позволяя делать меньше движений рукой.

Быстрый результат достигается за счет горячего потока воздуха, который обдувает пряди, фиксируя их в нужном положении. В комплекте предусмотрено две насадки-щетки диаметром 40 мм и 50 мм, что делает устройство более функциональным. Керамическое покрытие рабочей поверхности, а также мягкая щетина обеспечивает бережный контакт с волосами.

Обладая мощностью 650 Вт, фен поддерживает 3 температурных режима и 2 скорости потока воздуха. Это позволяет настроить прибор в зависимости от типа волос и желаемого результата. Щетка может вращаться в двух направлениях, поэтому фен удобен для выполнения разных причесок. Горячий воздух, выходя из отверстий щетки, распределяется равномерно по всей длине волос, что способствует быстрой сушке. Встроенный генератор ионов насыщает волосы, выравнивая их и наделяя блеском.

Характеристики
Тип
Фен-щетка
Цвет
фиолетовый
Дополнительная информация
вращение в двух направлениях
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
6 490₽
7 650₽
67
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа