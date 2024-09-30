Фен-щетка BaByliss AS952E
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Фен-щетка Babyliss AS952E с функцией вращения насадки бережно высушит волосы и придаст им объем от корней до кончиков. Две входящие в комплект насадки, отличающиеся диаметром, помогут быстро создать разнообразные прически.
Функция ионизации обеспечивает антистатический эффект, а подача холодного воздуха пригодится при закреплении укладки. Два уровня нагрева и две скорости вентилятора дают возможность подобрать оптимальные условия ухода за волосами любого типа.
Специальные чехлы для хранения в комплекте предотвращают сминание щетинок насадок. Длинный сетевой провод позволяет с удобством пользоваться феном даже на значительном удалении от розетки.
- Тип
- Фен-щетка
- Цвет
- золотой
- Дополнительная информация
- 2 насадки-щетки: 50мм и 40мм
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