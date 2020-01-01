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Фен Babyliss 6715DE

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Фен Babyliss 6715DE
Фен Babyliss 6715DE
Фен Babyliss 6715DE
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 149486
Производитель: BaByliss
Гарантия: гарантия
нет отзывов
спросить
6 650₽
79
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

2 000 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
6 250₽
О товаре

Фен Babylis 6715DЕ подойдёт как для домашнего, так и для профессионального использования. Модель оснащена АС-мотором мощностью 2400 Вт, который создаёт воздушный поток, движущийся со скоростью 124 км/ч.

Скорость работы и температура нагрева регулируются одним касанием. Предусмотрена опция ионизации для получения красивого блеска волос.

Характеристики
Тип
Компактный фен
Цвет
черный
Дополнительная информация
2 концентратора
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В избранное
6 650₽
79
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

2 000 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа