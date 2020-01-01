Фен Babyliss 6715DE
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2 000 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Фен Babylis 6715DЕ подойдёт как для домашнего, так и для профессионального использования. Модель оснащена АС-мотором мощностью 2400 Вт, который создаёт воздушный поток, движущийся со скоростью 124 км/ч.
Скорость работы и температура нагрева регулируются одним касанием. Предусмотрена опция ионизации для получения красивого блеска волос.
- Тип
- Компактный фен
- Цвет
- черный
- Дополнительная информация
- 2 концентратора
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