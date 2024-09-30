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Фен BaByliss D570DE

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Фен BaByliss D570DE
Фен BaByliss D570DE
Фен BaByliss D570DE
Фен BaByliss D570DE
Фен BaByliss D570DE
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 149476
Производитель: BaByliss
Гарантия: гарантия
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

3 690₽
44
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

Фен Babyliss D570DE отлично подходит для укладки волос любого типа, в том числе волнистых и завитых. Универсальность фена обеспечивается мощностью 2000 Вт, тремя температурными режимами и двумя насадками, входящими в стандартное оснащение: концентратором и диффузором.

  • Концентратор позволяет точно направлять поток воздуха при укладке, добиваясь максимально эффектного результата.
  • Диффузор с длинными зубчиками упростит высушивание длинных вьющихся локонов.
  • Надолго закрепить сделанную прическу поможет специальный режим обдува холодным воздухом.
  • Встроенная функция защиты от перегрева предотвращает выход устройства из строя при длительной работе и обеспечивает безопасность его использования.
Характеристики
Тип
Фен
Цвет
черный
Дополнительная информация
гарантия 12 мес
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3 690₽
44
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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