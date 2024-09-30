Фен BaByliss D570DE
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Фен Babyliss D570DE отлично подходит для укладки волос любого типа, в том числе волнистых и завитых. Универсальность фена обеспечивается мощностью 2000 Вт, тремя температурными режимами и двумя насадками, входящими в стандартное оснащение: концентратором и диффузором.
- Концентратор позволяет точно направлять поток воздуха при укладке, добиваясь максимально эффектного результата.
- Диффузор с длинными зубчиками упростит высушивание длинных вьющихся локонов.
- Надолго закрепить сделанную прическу поможет специальный режим обдува холодным воздухом.
- Встроенная функция защиты от перегрева предотвращает выход устройства из строя при длительной работе и обеспечивает безопасность его использования.
- Тип
- Фен
- Цвет
- черный
- Дополнительная информация
- гарантия 12 мес
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