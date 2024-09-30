Фен-щетка BaByliss AS136E
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Код товара: 138165
Производитель: BaByliss
Гарантия: гарантия
4 590₽
55
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Фен-щетка Babyliss AS136E поможет быстро и с минимальными усилиями сделать красивую прическу.
- В комплект входят четыре насадки: конусная, с диаметром 50 мм для создания объема, массажная, а также для использования прибора в качестве обычного фена.
- Насадки прочно фиксируются на корпусе устройства и в то же время легко снимаются.
- Два основных температурных режима позволяют подобрать оптимальные условия для разных типов волос.
- Благодаря мощности 1000 Вт процесс сушки не займет много времени, а функция подачи холодного воздуха дает возможность хорошо закрепить укладку.
- В комплект входит специальная перчатка, которая позволит уберечь руку от ожогов при случайном прикосновении к насадке во время накручивания на нее волос.
- Длины сетевого провода в 2,5 м достаточно для комфортного использования фена-щетки даже в тех случаях, когда розетка расположена в неудобном месте.
Характеристики
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- Тип
- Фен-щетка
- Цвет
- серый
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 77
30 ноября 2022
Здравствуйте, скажите пожалуйста какой у него включатель? Обычная вилка? Переходников нет надеюсь
1
0 0
Г
Гость 69
01.12.2022 11:59:28
Гость 77, Здравствуйте! У данной модели обычная вилка
Ответить
0 0
Г
Гость 77
30 ноября 2022
Здравствуйте, скажите пожалуйста какой у него включатель? Обычная вилка? Переходников нет надеюсь
1
0
0