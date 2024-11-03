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Фен Philips BHD300/10

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Фен Philips BHD300/10
Фен Philips BHD300/10
Фен Philips BHD300/10
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
3 отзыва
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Код товара: 137512
Производитель: Philips
Гарантия: гарантия
5
3 отзыва
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2 190₽
26
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28
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Фен BRAYER 3001BR
2 490₽
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Фен BRAYER 3001BR
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Фен Philips BHD302
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Фен Hairway Monsoon A028
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Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H101
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2 550₽
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Фен Harizma Splendid h10225 gold
2 390₽
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Фен Harizma Splendid h10225 gold
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О товаре

Фен Philips BHD300/10

Полноразмерный бело-розовый фен Philips BHD300/10 отвечает за быструю сушку и укладку волос. Модель мощностью 1600 Вт имеет 3 режима температуры и скорости подачи воздуха, которые можно комбинировать между собой.

За счет насадки ThermoProtect прибор смешивает горячий и холодный воздух, обеспечивая бережное обращение с локонами. Эффективность сушки при этом не уменьшается! Зафиксировать готовую укладку можно при помощи струи холодного воздуха.

Удобству хранения и использования фена Philips BHD300/10 способствует петелька для подвешивания и шнур длиной 1.8 м.

Характеристики
Мощность, Вт
1600
Количество температурных режимов
3
Особенности
петля для подвешивания
Длина сетевого шнура, м
1.8
Насадки
концентратор
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Отзывы 3
5
3 отзыва
Общий рейтинг
3 отзыва
5
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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М
М
Мадина
3 ноября 2024
Рекомендует этот товар
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0 0
Р
Р
Роза
15 января 2023
Рекомендует этот товар
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0 0
М
Мадина
3 ноября 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
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2 190₽
26
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Самовывоз

бесплатно,

в 4 магазинах

бесплатно,

в 4 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?