Фен Philips BHD300/10
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Фен Philips BHD300/10
Полноразмерный бело-розовый фен Philips BHD300/10 отвечает за быструю сушку и укладку волос. Модель мощностью 1600 Вт имеет 3 режима температуры и скорости подачи воздуха, которые можно комбинировать между собой.
За счет насадки ThermoProtect прибор смешивает горячий и холодный воздух, обеспечивая бережное обращение с локонами. Эффективность сушки при этом не уменьшается! Зафиксировать готовую укладку можно при помощи струи холодного воздуха.
Удобству хранения и использования фена Philips BHD300/10 способствует петелька для подвешивания и шнур длиной 1.8 м.
- Мощность, Вт
- 1600
- Количество температурных режимов
- 3
- Особенности
- петля для подвешивания
- Длина сетевого шнура, м
- 1.8
- Насадки
- концентратор
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