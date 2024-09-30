Фен BaByliss 6704E
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Фен Babyliss 6704E оборудован профессиональным AC-мотором, мощность которого составляет 2000 Вт. За счёт этого он позволяет быстро высушить волосы и сделать красивую причёску.
ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ. Регулируйте температуру и скорость воздушного потока так, как вам нужно. Для каждого из параметров предусмотрено два режима.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Функция ионизации снимает статическое электричество, помогает избежать перегрева и придать волосам красивый здоровый блеск. Холодный обдув пригодится, чтобы закрепить укладку.
УДОБСТВО. Эта модель оснащена 2,8-метровым сетевым шнуром, который не ограничивает свободу ваших действий. Благодаря эргономичной ручке она хорошо лежит в ладони, а петелька для подвешивания упрощает хранение.
- Тип
- Фен
- Цвет
- черный
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