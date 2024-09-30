Фен BaByliss 6709DE
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Фен Babyliss 6709DE - это итальянское качество, объединенное с мощностью 2100 Вт. Электронное управление, поддерживающее три режима нагрева, и две скорости вентилятора позволяют идеально уложить волосы любого типа. Надолго зафиксировать созданную прическу помогает функция холодного обдува.
К фену прилагаются две насадки: стандартный концентратор и диффузор, незаменимый при укладке волнистых локонов, в том числе после химической завивки. Ионизация подаваемого воздуха делает пряди послушными и блестящими, смягчая воздействие на них высокой температуры, что особенно важно для тонких и склонных к повреждению волос.
Благодаря эргономичной ручке с кнопками на передней стороне, петельке для подвешивания и длинному сетевому шнуру фен удобен в повседневном использовании.
- Тип
- Фен
- Цвет
- серый
- Дополнительная информация
- функция «Холодный воздух» без удержания кнопки, ультратонкая насадка-концентратор - 6 мм
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