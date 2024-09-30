Фен-щетка BaByliss AS82E
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Фен-щётка Babyliss AS82E не только сушит волосы, но и помогает сделать красивые причёски и укладки. Температурный режим регулируется, вам доступно два варианта.
РАСШИРЕННЫЙ КОМПЛЕКТ. К устройству прилагается два аксессуара, которые легко снимаются и устанавливаются. Это термощётка диаметром 38 мм и 20-миллиметровая насадка с мягкой щетиной.
БЕРЕЖНЫЙ УХОД. Благодаря керамическому покрытию рабочие поверхности прибора аккуратно скользят по прядям. Они не пересушивают их, оставляют гладкими и блестящими.
УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ. Эргономичная рукоять хорошо лежит в ладони. Петелька для подвешивания позволяет хранить эту модель на крючке. При перегреве срабатывает функция автоматического отключения.
- Тип
- Фен-щетка
- Цвет
- черный
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