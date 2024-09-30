Фен BRAYER 3001BR
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Мощный и доступный по стоимости фен BRAYER BR3001 становится идеальным помощником для современной деловой леди. Производитель обеспечил модель двумя режимами скорости воздушного потока и тремя температурными. Вы можете настроить прибор на холодную или теплую сушку (для щадящего высушивания волос с максимальным сбережением их влажности и структуры) либо включить горячий воздух и оперативно просушить голову, сделав красивую укладку.
Фен BRAYER BR3001 привлекает ярким и стильным дизайном. Он удобен при эксплуатации благодаря эргономичной антискользящей рукоятке с покрытием soft-touch и абсолютно безопасен при работе.
Модель снабжена защитной съемной решеткой, предохраняющей мотор от попадания в него мусора, волосков и пыли. Усовершенствованная насадка-концентратор обеспечивает точную направленность воздушного потока. Компактный фен можно складывать и брать с собой в поездки и путешествия, в сложенном состоянии он занимает минимум места.
- Тип
- Фен
- Цвет
- черный
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