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Фен BRAYER 3001BR

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Фен BRAYER 3001BR
Фен BRAYER 3001BR
Фен BRAYER 3001BR
Фен BRAYER 3001BR
Фен BRAYER 3001BR
Фен BRAYER 3001BR
Фен BRAYER 3001BR
Фен BRAYER 3001BR
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 116743
Производитель: BRAYER
Гарантия: гарантия
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

3 590₽
43
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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О товаре

Мощный и доступный по стоимости фен BRAYER BR3001 становится идеальным помощником для современной деловой леди. Производитель обеспечил модель двумя режимами скорости воздушного потока и тремя температурными. Вы можете настроить прибор на холодную или теплую сушку (для щадящего высушивания волос с максимальным сбережением их влажности и структуры) либо включить горячий воздух и оперативно просушить голову, сделав красивую укладку.

Фен BRAYER BR3001 привлекает ярким и стильным дизайном. Он удобен при эксплуатации благодаря эргономичной антискользящей рукоятке с покрытием soft-touch и абсолютно безопасен при работе.

Модель снабжена защитной съемной решеткой, предохраняющей мотор от попадания в него мусора, волосков и пыли. Усовершенствованная насадка-концентратор обеспечивает точную направленность воздушного потока. Компактный фен можно складывать и брать с собой в поездки и путешествия, в сложенном состоянии он занимает минимум места.

Характеристики
Тип
Фен
Цвет
черный
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3 590₽
43
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа