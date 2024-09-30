Фен BaByliss BAB6600RE
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4 790₽
57
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Фен BaByliss PRO Veneziano BAB6600RE - классическая модель фена, в котором есть все необходимое для безупречной работы.
- Отличная мощность АС мотора 2000 Вт обеспечивает высокую скорость воздушного потока 110 км/ч. Это позволяет быстро и эффективно высушить волосы или сделать качественную укладку.
- 6 уровней регулировки скорости и температурного режима, которые переключаются простым нажатием кнопки.
- Две насадки-концентраторы (одна с функцией Venturi) способствуют увеличению мощности воздушного потока на 20 %, уже в комплекте.
- Для бережной сушки и надежной укладки предусмотрена функция моментального охлаждения воздуха.
- Благодаря съемному фильтру ухаживать за прибором легко и просто. Пыль, волосы можно убрать за считанные секунды.
- Продуманная конструкция рукоятки прибора способствует уменьшению мышечного напряжения рук в процессе работы.
Характеристики
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- Тип
- Фен
- Цвет
- черный
- Дополнительная информация
- 2 концентратора
Отзывы 1
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А
А
Амина
4 января 2023
Достоинства
Работает исправно 6 лет Легкий, удобный не устаёт рука Мощность, быстро сушит длинные волосы Качественное исполнение Надежный бренд
Недостатки
Нет
Комментарии
Покупала этот фен по отзывам других девушек, и не пожалела. Лучший фен, проверено временем. 6 лет активного пользования, а выглядит и работает как новенький.
А
Амина
4 января 2023
Достоинства
Работает исправно 6 лет Легкий, удобный не устаёт рука Мощность, быстро сушит длинные волосы Качественное исполнение Надежный бренд
Недостатки
Нет
Комментарии
Покупала этот фен по отзывам других девушек, и не пожалела. Лучший фен, проверено временем. 6 лет активного пользования, а выглядит и работает как новенький.
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