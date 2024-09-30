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Фен BaByliss BAB6600RE

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Фен BaByliss BAB6600RE
Фен BaByliss BAB6600RE
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 108506
Производитель: BaByliss
Гарантия: гарантия
5
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

4 790₽
57
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

Фен BaByliss PRO Veneziano BAB6600RE - классическая модель фена, в котором есть все необходимое для безупречной работы.

  • Отличная мощность АС мотора 2000 Вт обеспечивает высокую скорость воздушного потока 110 км/ч. Это позволяет быстро и эффективно высушить волосы или сделать качественную укладку.
  • 6 уровней регулировки скорости и температурного режима, которые переключаются простым нажатием кнопки.
  • Две насадки-концентраторы (одна с функцией Venturi) способствуют  увеличению мощности воздушного потока на 20 %, уже в комплекте.
  • Для бережной сушки и надежной укладки предусмотрена функция моментального охлаждения воздуха.
  • Благодаря съемному фильтру ухаживать за прибором легко и просто. Пыль, волосы можно убрать за считанные секунды.
  • Продуманная конструкция рукоятки прибора способствует уменьшению мышечного напряжения рук в процессе работы.
Характеристики
Тип
Фен
Цвет
черный
Дополнительная информация
2 концентратора
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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А
А
Амина
4 января 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Работает исправно 6 лет Легкий, удобный не устаёт рука Мощность, быстро сушит длинные волосы Качественное исполнение Надежный бренд
Недостатки
Нет
Комментарии
Покупала этот фен по отзывам других девушек, и не пожалела. Лучший фен, проверено временем. 6 лет активного пользования, а выглядит и работает как новенький.
Ответить
0 0
А
Амина
4 января 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Работает исправно 6 лет Легкий, удобный не устаёт рука Мощность, быстро сушит длинные волосы Качественное исполнение Надежный бренд
Недостатки
Нет
Комментарии
Покупала этот фен по отзывам других девушек, и не пожалела. Лучший фен, проверено временем. 6 лет активного пользования, а выглядит и работает как новенький.
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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4 790₽
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа