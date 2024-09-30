Фен-щетка GA.MA GH 0101
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Код товара: 104392
Производитель: GA.MA
Гарантия: гарантия
3 150₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Фен-щетка
- Цвет
- красный, черный
- Дополнительная информация
- 6 насадок: 3 термощетки (21, 30, 33 мм), щетка для выпрямления, плойка 19 мм, насадка-концентратор
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