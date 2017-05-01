Фен Philips BHD272/00 черный

О товаре

Фен Philips DryCare BHD 272/00 с глянцевым корпусом черного цвета и эргономичной ручкой сделает процесс сушки волос и их укладки довольно комфортным и быстрым. Оборудованный мотором AC, фен может использоваться в парикмахерских с большим потоком клиентов. Ведь такой мотор способен долго работать без перерыва и при этом не перегреваться. А за счет высокой мощности (2100 Вт) ускоряется просушивание волос и облегчается их укладка. Насадка-концентратор поможет направлять воздушную струю на отдельные пряди.

Для регулировки рабочих параметров фена Philips DryCare BHD 272/00 предусмотрены переключатели на его ручке. С их помощью легко выбирается один из четырех температурных режимов, а также скорость обдува (2 степени). Причем эти функции настраиваются независимо друг от друга. Есть функция сушки холодным воздухом, позволяющая закрепить сделанную прическу. А функция ионизации обеспечит волосам бережный уход уже в процессе сушки, что сделает волосы блестящими и здоровыми.