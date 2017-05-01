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Фен Philips BHD272/00 черный

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Фен Philips BHD272/00 черный
Фен Philips BHD272/00 черный
Фен Philips BHD272/00 черный
Фен Philips BHD272/00 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
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Код товара: 103485
Производитель: Philips
Гарантия: гарантия
нет отзывов
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5 790₽
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В рассрочку за 1 740 ₽

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Фен BaByliss BAB6610INE/IARE
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1 680₽

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Фен BaByliss BAB6610INE/IARE
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Фен-щетка BaByliss PRO BAB2676TTE
4 690₽
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1 410₽

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Фен-щетка BaByliss PRO BAB2676TTE
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76
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Фен-щетка Braun AS 530 MN
6 390₽
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1 920₽

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Фен-щетка Braun AS 530 MN
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Фен BaByliss BAB6510IRE
5 590₽
1 680₽

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Фен BaByliss BAB6510IRE
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Фен BaByliss PRO BAB6710RE
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Фен BaByliss PRO BAB6710RE
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Фен BaByliss BAB6600RE
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Фен BaByliss BAB6600RE
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О товаре

Фен Philips DryCare BHD 272/00 с глянцевым корпусом черного цвета и эргономичной ручкой сделает процесс сушки волос и их укладки довольно комфортным и быстрым. Оборудованный мотором AC, фен может использоваться в парикмахерских с большим потоком клиентов. Ведь такой мотор способен долго работать без перерыва и при этом не перегреваться. А за счет высокой мощности (2100 Вт) ускоряется просушивание волос и облегчается их укладка. Насадка-концентратор поможет направлять воздушную струю на отдельные пряди.

Для регулировки рабочих параметров фена Philips DryCare BHD 272/00 предусмотрены переключатели на его ручке. С их помощью легко выбирается один из четырех температурных режимов, а также скорость обдува (2 степени). Причем эти функции настраиваются независимо друг от друга. Есть функция сушки холодным воздухом, позволяющая закрепить сделанную прическу. А функция ионизации обеспечит волосам бережный уход уже в процессе сушки, что сделает волосы блестящими и здоровыми.

Характеристики
Мощность, Вт
2100
Количество режимов
5
Количество температурных режимов
3
Особенности
петля для подвешивания, защита от перегрева
Длина сетевого шнура, м
1.8
Насадки
концентратор
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5 790₽
Рассрочка

В рассрочку за 1 740 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 7 магазинах

бесплатно,

в 7 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?