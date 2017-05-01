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Фен BaByliss BAB6610INE/IARE

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Фен BaByliss BAB6610INE/IARE
Фен BaByliss BAB6610INE/IARE
Фен BaByliss BAB6610INE/IARE
Фен BaByliss BAB6610INE/IARE
Фен BaByliss BAB6610INE/IARE
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 103
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
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5 590₽
67
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Фен-щетка BaByliss PRO BAB2676TTE
4 690₽
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1 410₽

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Фен-щетка BaByliss PRO BAB2676TTE
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Фен-щетка Braun AS 530 MN
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Фен-щетка Braun AS 530 MN
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Фен BaByliss BAB6510IRE
5 590₽
1 680₽

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Фен BaByliss BAB6510IRE
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Фен BaByliss PRO BAB6710RE
4 990₽
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Фен BaByliss PRO BAB6710RE
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Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
5 890₽
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Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
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Фен BaByliss BAB6600RE
4 690₽
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Фен BaByliss 6709DE
4 550₽
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Фен BaByliss 6613DE
5 790₽
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О товаре

Фен BaByliss PRO Veneziano ionic BAB6610INE/IARE - классическая модель фена, в котором есть все самое необходимое для безупречной работы.

  • Отличная мощность АС мотора 2200 Вт обеспечивает высокую скорость воздушного потока 106 км/ч. Это позволяет быстро и эффективно высушить волосы или сделать качественную укладку.
  • 6 уровней регулировки скорости и температурного режима, которые переключаются простым нажатием кнопки.
  • Встроенный ионизатор позволяет не пересушивать волосы, сохраняя их здоровыми и создавая прекрасный внешний вид.
  • Две насадки-концентраторы (одна с функцией Venturi) способствуют  увеличению мощности воздушного потока на 20 %, уже в комплекте.
  • Для бережной сушки и надежной укладки предусмотрена функция моментального охлаждения воздуха.
  • Благодаря съемному фильтру ухаживать за прибором легко и просто. Пыль, волосы можно убрать за считанные секунды.
  • Продуманная конструкция рукоятки прибора способствует уменьшению мышечного напряжения рук в процессе работы.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Количество температурных режимов
3
Особенности
съемный фильтр, петля для подвешивания
Длина сетевого шнура, м
2.7
Насадки
концентратор
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5 590₽
67
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Рассрочка

В рассрочку за 1 680 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 5 магазинах

бесплатно,

в 5 магазинах

Доставка

бесплатно,

завтра

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