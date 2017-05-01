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Фен BaByliss BAB6610INE/IARE
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Код товара: 103
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
5 590₽
67
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О товаре
Фен BaByliss PRO Veneziano ionic BAB6610INE/IARE - классическая модель фена, в котором есть все самое необходимое для безупречной работы.
- Отличная мощность АС мотора 2200 Вт обеспечивает высокую скорость воздушного потока 106 км/ч. Это позволяет быстро и эффективно высушить волосы или сделать качественную укладку.
- 6 уровней регулировки скорости и температурного режима, которые переключаются простым нажатием кнопки.
- Встроенный ионизатор позволяет не пересушивать волосы, сохраняя их здоровыми и создавая прекрасный внешний вид.
- Две насадки-концентраторы (одна с функцией Venturi) способствуют увеличению мощности воздушного потока на 20 %, уже в комплекте.
- Для бережной сушки и надежной укладки предусмотрена функция моментального охлаждения воздуха.
- Благодаря съемному фильтру ухаживать за прибором легко и просто. Пыль, волосы можно убрать за считанные секунды.
- Продуманная конструкция рукоятки прибора способствует уменьшению мышечного напряжения рук в процессе работы.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Мощность, Вт
- 2200
- Количество температурных режимов
- 3
- Особенности
- съемный фильтр, петля для подвешивания
- Длина сетевого шнура, м
- 2.7
- Насадки
- концентратор
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