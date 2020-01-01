Фен-щетка Galaxy GL 4404
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31 декабря
31 декабря
1 870₽
2 190₽
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Фен-щетка
- Цвет
- серый
- Дополнительная информация
- 2 насадки-щетки: 30, 50 мм
- Мощность, Вт
- 1200
- Количество температурных режимов
- 3
- Скорости воздушного потока
- 2
- Длина сетевого шнура, м
- 1.8
- Покрытие насадок
- керамическое
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